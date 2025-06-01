Политика как он...
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Политика как она есть

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Стоимость проезда на городском транспорте Москвы скорректировали

Стоимость проезда на городском транспорте Москвы скорректировали

В Москве проиндексировали тарифы на проезд в городском транспорте, изменения вступили в силу с 1 июня, напоминает Mos.

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