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Царьград

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"Будто затяжной фильм ужасов": В Томской области три человека пострадали в ДТП с медведем

"Будто затяжной фильм ужасов": В Томской области три человека пострадали в ДТП с медведем

Жуткое ДТП произошло в Томской области – там легковушка "Форд" столкнулась с медведем. Пострадали три человека.

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