Политика как он...
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Политика как она есть

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Белый дом увидел угрозу нацбезопасности США в публикациях СМИ

Белый дом увидел угрозу нацбезопасности США в публикациях СМИ

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом заявил о возможной угрозе национальной безопасности США в случае публикации обновлённых данных Пентагона о расходе ракет-перехватчиков Patriot и THAAD с начала войны.

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