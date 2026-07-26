Белый дом увидел угрозу нацбезопасности США в публикациях СМИ

Политика как она есть

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом заявил о возможной угрозе национальной безопасности США в случае публикации обновлённых данных Пентагона о расходе ракет-перехватчиков Patriot и THAAD с начала войны.