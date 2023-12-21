Младший брат Мбаппе 16-летний Этан дебютировал за «ПСЖ» – вышел на 92-й против «Метца»

Младший брат Килиана Мбаппе провел первый официальный матч за «ПСЖ». 16-летний хавбек Этан Мбаппе дебютировал за парижан в матче Лиги 1 с «Метцем» (3:1), выйдя на замену на 92-й минуте и проведя остаток игры на поле вместе с братом.