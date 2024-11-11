В Швеции православных священников подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Politico. Храм Казанской иконы Божией Матери в шведском городе Вестерос находится неподалеку от аэропорта, водоочистных сооружений и энергетических компаний.
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