Донован Митчелл не смог доиграть 5-й матч с «Мэверикс» из-за проблем с подколенным сухожилием

Звездный защитник «Юты» Донован Митчелл вынужден был досрочно покинуть площадку в пятом матче серии первого раунда с «Мэверикс» (77:102, 2-3) из-за проблем с подколенным сухожилием.

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