Цифровой контроль аренды жилья: как новые правила изменят рынок с 1 октября 2026 года

Рынок аренды жилья в России долгие годы напоминал айсберг: на поверхности — официальные объявления и договоры, а под водой — огромный пласт неучтённых сделок, о которых государство могло лишь догадываться.
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