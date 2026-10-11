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Цифровой контроль аренды жилья: как новые правила изменят рынок с 1 октября 2026 года

Цифровой контроль аренды жилья: как новые правила изменят рынок с 1 октября 2026 года

Рынок аренды жилья в России долгие годы напоминал айсберг: на поверхности — официальные объявления и договоры, а под водой — огромный пласт неучтённых сделок, о которых государство могло лишь догадываться.

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