Наш мотор тоже работает на 92-м бензине, а гарантия на машину вообще пожизненная. Volkswagen ответил на громкие заявления Xiaomi

Похоже, в характеристиках нового гибрида Xiaomi Sky Nomad нет ничего особенногоСовместное предприятие SAIC Volkswagen вступило в публичную дискуссию вокруг нового увеличителя запаса хода Kunlun, который Xiaomi готовится представить вместе с кроссоверами серии Sky Nomad.
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