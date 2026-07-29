Наш мотор тоже работает на 92-м бензине, а гарантия на машину вообще пожизненная. Volkswagen ответил на громкие заявления Xiaomi

Похоже, в характеристиках нового гибрида Xiaomi Sky Nomad нет ничего особенногоСовместное предприятие SAIC Volkswagen вступило в публичную дискуссию вокруг нового увеличителя запаса хода Kunlun, который Xiaomi готовится представить вместе с кроссоверами серии Sky Nomad.