Состоялся релиз экшена Rise of the Ronin от авторов Nioh 2 и Wo Long: Fallen Dynasty Состоялся рел...

Состоялся релиз экшена Rise of the Ronin от авторов Nioh 2 и Wo Long: Fallen DynastyСостоялся релиз экшена про Японию позапрошлого века Rise of the Ronin от студии Team Ninja, подарившей игрокам шикарные соулслайки Nioh 2 и Wo Long: Fallen Dynasty.
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