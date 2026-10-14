Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и замаскированному опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».
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а видео то где, копировальщик?