Гол игрока «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма» был ошибочно отменён

Организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), которая обеспечивает судейство на профессиональных матчах в Англии, сообщила о об ошибке в эпизоде с отменённым голом форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса в 7-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:2).