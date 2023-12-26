Тель-Авив выдвинул ультиматум: Израиль начнет войну с Египтом?

Операция ЦАХАЛ в Секторе Газа длится уже практически два месяца. Если говорить вкратце, успех Израиля сомнителен, зато гуманитарная катастрофа для жителей палестинского анклава достигла невероятных размахов.
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