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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синхронистка Герасимова: «Каждый день нарабатываем мимику, тренируем ее и на суше, и в воде. Скоро обгоним испанок по артистизму»

Российские синхронистки Светлана Павлова, Валентина Герасимова и Александра Шмидт прокомментировали победу в технической программе на чемпионате Европы в Париже.

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