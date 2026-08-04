Синхронистка Герасимова: «Каждый день нарабатываем мимику, тренируем ее и на суше, и в воде. Скоро обгоним испанок по артистизму»

Российские синхронистки Светлана Павлова, Валентина Герасимова и Александра Шмидт прокомментировали победу в технической программе на чемпионате Европы в Париже.
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