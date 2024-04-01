В Анталье на пляжи приплыли гигантские медузы

Пляжи в городе Анталья, Турция, пестрят огромными медузами, сообщает портал TourDom. Эти опасные морские создания являются обычным явлением вдоль популярного у россиян курортного побережья, особенно много медуз встречается в районе Лары.
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