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Мода и Шоу-бизнес

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Алексей Чумаков запечатлел на фото Юлию Ковальчук без макияжа

Алексей Чумаков запечатлел на фото Юлию Ковальчук без макияжа

Российский певец Алексей Чумаков запечатлел жену, певицу Юлию Ковальчук, в естественном виде. Симок появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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