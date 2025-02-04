Стало известно о взятии ВС РФ под контроль нового участка границы ЛНР

Марочко: ВС РФ взяли под контроль около 1 км административной границы ЛНР Вооруженные силы России вышли на административную границу Луганской Народной Республики и взяли под контроль участок в 1 км, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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