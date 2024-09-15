Апти Алаудинов: потери ВСУ в Курской области выше, чем у ВС России

Замначальника ГВПУ ВС России сообщил о том, что обстановка сложная, но находится под контролем.Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщает о том, что подразделения ВСУ несут большие потери из-а попыток продвижения на нескольких участка в Курской области На нашем участке противник пытался продавиться на двух участках в прошлые сутки, ему это не удалось, он понес большие потери.