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Царьград

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В Санкт-Петербурге арестована банда мошенников, похищавшая деньги у контрактников

В Санкт-Петербурге арестована банда мошенников, похищавшая деньги у контрактников

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Михаила Иванова, Ларису Граф и Лию Давитян, сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Комментарии
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Амара Карпова
Смертную казнь надо вернуть для таких животных🤮💩
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