Тимошенко раскритиковала осквернение Страстной пятницы

Тимошенко раскритиковала открытие в Киеве ЛГБТ-фестиваля в Страстную пятницу Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала открытие в Киеве ЛГБТ-фестиваля (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Страстную пятницу.