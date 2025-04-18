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Тимошенко раскритиковала осквернение Страстной пятницы

Тимошенко раскритиковала осквернение Страстной пятницы

Тимошенко раскритиковала открытие в Киеве ЛГБТ-фестиваля в Страстную пятницу Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала открытие в Киеве ЛГБТ-фестиваля (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Страстную пятницу.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
А что критиковать? В страстную пятницу идёт активизация бесовских сил, празднующих свою победу над Богом.
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