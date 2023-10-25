В Самарской области разыскивают водителя, который оставил умирать на трассе сбитого мужчину

Погибший выставлял аварийный знак на проезжей части, когда на него налетел грузовой автомобиль.Как сообщают в ГУ МВД России по Самарской области, поздно вечером 24 октября на территории Сызранского района 22-летний гражданин устанавливал знак аварийной остановки, чтобы починить свой заглохший автомобиль.