Порядка 2 тыс. человек принимают участие в общегородском субботнике на ВДНХ

Сегодня, 26 апреля, на ВДНХ проходит общегородской субботник. Чтобы привести территорию Главной выставки страны в порядок к теплому сезону, здесь собрались сотрудники ВДНХ, представители СМИ и медийные гости — всего порядка двух тысяч человек.
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