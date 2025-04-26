Порядка 2 тыс. человек принимают участие в общегородском субботнике на ВДНХ

Сегодня, 26 апреля, на ВДНХ проходит общегородской субботник. Чтобы привести территорию Главной выставки страны в порядок к теплому сезону, здесь собрались сотрудники ВДНХ, представители СМИ и медийные гости — всего порядка двух тысяч человек.