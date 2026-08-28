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Царьград

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Аксаков заявил о стабильности банковской системы России на ВЭФ

Аксаков заявил о стабильности банковской системы России на ВЭФ

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, на ВЭФ заявил, что банковский сектор России, завершивший полугодие с рекордной прибылью, остается устойчивым, невзирая на санкции и поляризацию рынка.

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