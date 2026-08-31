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Американские авианосцы отправляются в прошлое

Американские авианосцы отправляются в прошлое

ВМС США приказано пойти на радикальный шаг – отказаться от использования электромагнитных катапульт на авианосцах и вернуться, по сути, в прошлое, к паровым катапультам.

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