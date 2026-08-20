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Sobakaru

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10 лучших адаптаций книг братьев Стругацких: от классики до грядущего сериала по мотивам «Трудно быть богом»

10 лучших адаптаций книг братьев Стругацких: от классики до грядущего сериала по мотивам «Трудно быть богом»

Спойлер: в сентябрьской Собака.ru вас ждет феноменальная кавер-стори в честь выхода сериала «Трудно быть богом»! Не переключайтесь! .

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