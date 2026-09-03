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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тодибо перешел из «Вест Хэма» в аренду в «Ланс» без права выкупа

«Ланс» объявил о переходе защитника « Вест Хэма » Жана-Клера Тодибо. Клуб Лиги 1 арендовал 26-летнего француза до конца сезона без опции выкупа.

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