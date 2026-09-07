В России появится дизельный пикап Changan Hunter Plus

На российском рынке появился дизельный пикап Changan Hunter Plus — автомобиль уже находится на складе импортера, однако официальные продажи пока не начались.
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