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Из-за мокрых дорог водителей Подмосковья просят быть осторожнее

Из-за мокрых дорог водителей Подмосковья просят быть осторожнее

Водителям Московской области из-за дождливой погоды рекомендуют быть более внимательными на дорогах. По данным синоптиков, в Подмосковье выпала месячная норма осадков, поэтому при высокой скорости на мокрой трассе может возникнуть аквапланирование.

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