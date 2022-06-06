Из-за мокрых дорог водителей Подмосковья просят быть осторожнее

Водителям Московской области из-за дождливой погоды рекомендуют быть более внимательными на дорогах. По данным синоптиков, в Подмосковье выпала месячная норма осадков, поэтому при высокой скорости на мокрой трассе может возникнуть аквапланирование.
Водителям Московской области из-за дождливой погоды рекомендуют быть более внимательными на дорогах. По данным синоптиков, в Подмосковье выпала месячная норма осадков, поэтому при высокой скорости на мокрой трассе может возникнуть аквапланирование.
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