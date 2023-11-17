Креативно-деловые кластеры, часть II: мир, в котором творчество и бизнес растут вместе

Правда ли, что креативно-деловые пространства нужны абсолютно всем — творческой молодежи и работающим в какой-то уникальной нише арендаторам сегмента МСП, стартапам и отдельным проектным командам крупных компаний, местным жителям и городу в целом?В рамках подготовки этого цикла материалов BFM.
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