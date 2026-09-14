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Уровень занятости украинских беженцев в ФРГ стал самым низким в ЕС — Bild

Уровень занятости украинских беженцев в ФРГ стал самым низким в ЕС — Bild

В Германии наблюдается самый низкий уровень занятости среди украинских беженцев в Европейском союзе – 27,1%.

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