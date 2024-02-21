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Диетолог Редина: употребление целого ряда продуктов и напитков вызывает сердечную аритмию

Диетолог Редина: употребление целого ряда продуктов и напитков вызывает сердечную аритмию

Врач-диетолог Ольга Редина: кофе, алкоголь и шоколад могут вызвать сердечную аритмию. Диетолог Редина рассказала, что продукты и напитки, способные вызывать сердечную аритмию, употребляются многими людьми практически ежедневно.

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