Диетолог Редина: употребление целого ряда продуктов и напитков вызывает сердечную аритмию

Врач-диетолог Ольга Редина: кофе, алкоголь и шоколад могут вызвать сердечную аритмию. Диетолог Редина рассказала, что продукты и напитки, способные вызывать сердечную аритмию, употребляются многими людьми практически ежедневно.
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