Более 250 амурских граждан уже пополнили ряды Восточного военного округа

Более 250 амурских граждан уже пополнили ряды Восточного военного округа

В общей сложности с 1го апреля 2022 года в регионе работает 28 призывных комиссий. Им предстоит направить на военную службу по призыву порядка 1000 призывников из Приамурья.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх