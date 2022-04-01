Жительница Марий Эл привлечена к ответственности за дискредитацию использования ВС РФ

Сотрудниками МВД по Республике Марий Эл составлен протокол об административном правонарушении по факту совершения 23-летней местной жительницей публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации.
Сотрудниками МВД по Республике Марий Эл составлен протокол об административном правонарушении по факту совершения 23-летней местной жительницей публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации.
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