Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Полузащитник «Ордабасы» Осучукву переходит в «Туран» (Metaratings)

Как стало известно Meta-ratings.kz, нигерийский полузащитник Чиди Осучукву вчера прибыл в расположение «Турана» в Турции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх