Расчеты беспилотников группы «Днепр» уничтожили две лодки ВСУ в Херсонской области

На противника были сброшены осколочно-фугасные снаряды Расчеты ударных беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ликвидировали две лодки ВСУ в акватории Днепра в Херсонской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.