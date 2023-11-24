На Ближнем Востоке зарождается союз, который перевернет мир. Выгоды для России

26K прочитали Еще год назад никто не мог себе вообразить, какого масштаба сдвиги начнутся на Ближнем Востоке.
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