Повышение пенсий 9 млн пенсионеров: индексация на 7,3% с 2025 года

С 1 января 2025 года около 9 млн российских пенсионеров начнут получать пенсии, увеличенные на 7,3%. Ярослав Нилов и глава Минтруда Антон Котяков заявили о планах дополнительной индексации после оценки инфляции Росстатом, что затронет 37 млн граждан.