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Власти США допустили ввод войск США на Украину для борьбы с Россией

Вашингтон может ввести американские войска на территорию Украины для борьбы с Российской Федерацией. Об этом заявила член палаты представителей Штатов от республиканцев Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

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