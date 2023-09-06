Власти США допустили ввод войск США на Украину для борьбы с Россией

Вашингтон может ввести американские войска на территорию Украины для борьбы с Российской Федерацией. Об этом заявила член палаты представителей Штатов от республиканцев Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).
Вашингтон может ввести американские войска на территорию Украины для борьбы с Российской Федерацией. Об этом заявила член палаты представителей Штатов от республиканцев Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).
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