Двое мучили, третий смотрел: Мигранты полтора часа насиловали женщину в Подмосковье

Трое мигрантов из Средней Азии задержаны по подозрению в изнасиловании жительницы Подмосковья. В полицию за помощью обратилась сама пострадавшая после того, как над ней около полутора часов издевались незаконно находившиеся в России иностранцы.
Трое мигрантов из Средней Азии задержаны по подозрению в изнасиловании жительницы Подмосковья. В полицию за помощью обратилась сама пострадавшая после того, как над ней около полутора часов издевались незаконно находившиеся в России иностранцы.
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