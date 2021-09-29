Пятый канал

30 878 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер Иксов
    Браво, Монтян!!! Наконец-то на ТВ появился хоть один мужчина.Украинка Монтян о...
  • Владимир Ильин
    Непонятна логика властей. «Фонд борьбы с коррупцией» в год создания (2011) и позже в течение 10-ти лет не считался «э...Ответит по заслуг...
  • Лидия Фролова
    мигрантов под зад поганой метлой-всех...!Двое мучили, трет...

Двое мучили, третий смотрел: Мигранты полтора часа насиловали женщину в Подмосковье

Двое мучили, третий смотрел: Мигранты полтора часа насиловали женщину в Подмосковье

Трое мигрантов из Средней Азии задержаны по подозрению в изнасиловании жительницы Подмосковья. В полицию за помощью обратилась сама пострадавшая после того, как над ней около полутора часов издевались незаконно находившиеся в России иностранцы.

Вернуться к статье
31
Обсудить
Виктор Асманкин
А кастрировать слабо по самые уши
Альбертт
Мда вот это участковый охренеть просто .
Лидия Фролова
мигрантов под зад поганой метлой-всех...!

Картина дня

наверх