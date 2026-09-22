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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев – на вопрос Алькараса о мыслях во время финала US Open: «У меня в голове было пусто. Быть глупым полезно»

Александр Зверев на Кубке Лэйвера обсудил с Карлосом Алькарасом финал US Open . Немец обыграл Бена Шелтона со счетом 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2.

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