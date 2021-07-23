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Устал от разговоров о женитьбе

Устал от разговоров о женитьбе

Как же надоели эти глупые разговоры про то, что пора жениться и создавать семью, скорее рожать детей.

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Мила Терехова
Просто Вам не повезло по жизни.Не встретили любовь.
Нина Полевая (Бойко)
Всего 26 лет! Для парня это не возраст. Живи в свое удовольствие. Когда встретишь свою женщину, то сам захочешь и семью, и детей.
Рита Исламова
Когда встретите свою единственную, нв всё посмотрите другими глазами.
Сергей
Месяца два назад у знакомых умер от короны знакомый с такой же жизненной позицией. Правда в 32 года... Один ребёнок в семье. 3,14здец фамилии.
Lena Heidel
Каждый должен решать сам, обзаводиться семьёй или нет и когда настало время это сделать.

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