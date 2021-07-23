Устал от разговоров о женитьбе

5МИНУТКАДети и семьяУстал от разговоров о женитьбе Как же надоели эти глупые разговоры про то, что пора жениться и создавать семью, скорее рожать детей.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМила ТереховаПросто Вам не повезло по жизни.Не встретили любовь.Нина Полевая (Бойко)Всего 26 лет! Для парня это не возраст. Живи в свое удовольствие. Когда встретишь свою женщину, то сам захочешь и семью, и детей.Рита ИсламоваКогда встретите свою единственную, нв всё посмотрите другими глазами.СергейМесяца два назад у знакомых умер от короны знакомый с такой же жизненной позицией. Правда в 32 года... Один ребёнок в семье. 3,14здец фамилии.Lena HeidelКаждый должен решать сам, обзаводиться семьёй или нет и когда настало время это сделать.Комментировать
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