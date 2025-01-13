А граница России нараспашку: в восточных республиках СНГ бум тяжелых инфекций

Великий Брат Ограничение въезда из этих стран могло бы уберечь здоровье и жизни многих наших граждан Сразу в нескольких восточных республиках СНГ врачи и граждане бьют в набат из-за резкого распространения инфекционных заболеваний.
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