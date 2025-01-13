Медвежий угол
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Медвежий угол

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А граница России нараспашку: в восточных республиках СНГ бум тяжелых инфекций

А граница России нараспашку: в восточных республиках СНГ бум тяжелых инфекций

Великий Брат Ограничение въезда из этих стран могло бы уберечь здоровье и жизни многих наших граждан Сразу в нескольких восточных республиках СНГ врачи и граждане бьют в набат из-за резкого распространения инфекционных заболеваний.

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Комментарии
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StarPer
Как уже надоело всё это блядство в стране.
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4 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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4 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Нас лечить не будут
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1 час.

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