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Как изменится законодательство о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей?

Как изменится законодательство о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей?

С 1 января 2025 года право на назначение пособия на детей старше трех лет из отдельных категорий семей приобретут те семьи, где ребенок-инвалид достиг возраста 18 лет и в семье еще воспитываются несовершеннолетние дети.

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