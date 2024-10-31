Как изменится законодательство о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей?

С 1 января 2025 года право на назначение пособия на детей старше трех лет из отдельных категорий семей приобретут те семьи, где ребенок-инвалид достиг возраста 18 лет и в семье еще воспитываются несовершеннолетние дети.
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