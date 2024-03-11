BFMTV: госсервисы во Франции подверглись небывалой кибератаке

Известия/Анна Селина Различные государственные сервисы Франции подверглись в ночь с воскресенья на понедельник беспрецедентной информационной атаке, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на офис премьер-министра.
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