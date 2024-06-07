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Нескучные технологии

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Стартап No Normal представил новый формат кофе

Стартап No Normal представил новый формат кофе

Кофе является вторым по популярности напитком на Земле, и это вполне оправданно его свойствами. Известно, что чашка свежесваренного ароматного кофе утром придает сил, бодрит и делает настроение хорошим на целый день.

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