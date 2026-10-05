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МИД назвал новые меры против России подтверждением несамостоятельности Японии

МИД назвал новые меры против России подтверждением несамостоятельности Японии

Новые меры Японии против России подтвердили несамостоятельность внешней политики этой страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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