🔴 В Феодосии сегодня проведут практические стрельбы Как уточняют в администрации города, они пройдут с 10:00 и до 13:00 в районе 4 и 13 причалов.
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🔴 В Феодосии сегодня проведут практические стрельбы Как уточняют в администрации города, они пройдут с 10:00 и до 13:00 в районе 4 и 13 причалов.