Before Star Trek, Leonard Nimoy Played A Mobster In This Classic '60s Crime Drama

It might be difficult to envision Spock as a bad guy. However, at one point in his career, Leonard Nimoy played evil henchmen on a routine basis.
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