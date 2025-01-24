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Пока вы спали: обвинение Трампа в адрес Байдена и Нетаньяху о скандальном жесте Маска
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Маск талантливый человек, но сволочь конченая.
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17 час.
людмила михайлик
Надо держаться против всех врагов, они используют нас и Украину, людей убивают и режут,молимся
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17 час.
Гарибян Сусанна
Пора бы им всем заняться своими делами на своей территории, а не думать как нагадить России. Всё равно цели они не добьются. А хохлы окончательно сдвинулись, послать на убой 18 летних пацанов, это значит угробить следующие поколения, хочет еврей одурманенный наркотой уничтожить хохлов как нацию, а они соглашаются на это, так флаг им в руки, вперёд к погибели.
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14 час.
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