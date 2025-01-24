Пока вы спали: обвинение Трампа в адрес Байдена и Нетаньяху о скандальном жесте Маска

Гарибян Сусанна

Пора бы им всем заняться своими делами на своей территории, а не думать как нагадить России. Всё равно цели они не добьются. А хохлы окончательно сдвинулись, послать на убой 18 летних пацанов, это значит угробить следующие поколения, хочет еврей одурманенный наркотой уничтожить хохлов как нацию, а они соглашаются на это, так флаг им в руки, вперёд к погибели.