Наиболее вероятный преемник Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ, лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц тоже готов к переговорам с Россией, но на весьма своеобразных условиях.
24 часа на все: вероятный сменщик Шольца собрался выдвинуть Путину ультиматум по Украине
Комментарии
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Ольга Кожемякина
Ну, не зря же поганая Пиндосия подбирает такие кадры! Им нужны клоуны типа зеленских и прочей мрази. Что Шольц, что Мерц - шуты пиндосовского хозяина. Чем глупее, смешнее, угодливее, тем лучше для хозяина: безропотно и безоговорочно будут выполнять все приказы. Герр Мерц готов вещать то, что ему положат на язык.
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13 час.
Владимир Елкин
А Гитлер - капут?! История повторится!
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12 час.
федор
А этот выпердышь нацистский видимо не усвоил урок своей семейки! Чучело ты наверное мечтаешь повторить судьбу своего папика , который в плену работал на благо СССР 8 лет…. Чмошник я думаю мы тебе это быстро организуем и историю вспомнишь быстро гитлер мля недоделанный!!!!!
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12 час.
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