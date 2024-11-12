24 часа на все: вероятный сменщик Шольца собрался выдвинуть Путину ультиматум по Украине

Ольга Кожемякина

Ну, не зря же поганая Пиндосия подбирает такие кадры! Им нужны клоуны типа зеленских и прочей мрази. Что Шольц, что Мерц - шуты пиндосовского хозяина. Чем глупее, смешнее, угодливее, тем лучше для хозяина: безропотно и безоговорочно будут выполнять все приказы. Герр Мерц готов вещать то, что ему положат на язык.