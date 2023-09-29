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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирующий трейлер ремейка KOTOR был убран с YouTube, а PlayStation удалила все упомин...

Анонсирующий трейлер ремейка KOTOR был убран с YouTube, а PlayStation удалила все упомин...

Анонсирующий трейлер ремейка KOTOR был убран с YouTube, а PlayStation удалила все упоминания о ремейке из своих соцсетейНе секрет, что ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, анонсированный еще в 2021 году, переживает не лучшие времена.

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